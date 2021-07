Allemagne : 4 morts et près de trente personnes disparues après de violentes inondations

Des pluies diluviennes se sont abattues sur une partie de l’Allemagne dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 juillet, conduisant à une situation catastrophique notamment dans la région d’Eifel et vers Cologne, dans l’ouest du pays. "Un premier bilan est tombé, il y a quatre morts, selon la police. Dans une commune située près de Bonn, six maisons se sont effondrées et 25 autres menacent de s’écrouler. Il y a là-bas pas moins de 30 portées disparues", rapporte le correspondant de France Télévisions, Laurent Desbonnets, en direct de Berlin.

Des précipitations attendues

La police redoute que ces personnes soient prises au piège, même si la situation reste encore très confuse sur leur sort. Dans toute la région, des habitants ont parfois dû se réfugier sur le toit de leur maison, face à la montée des eaux. Des sauvetages aériens sont prévus jeudi, dans la journée. "Le toit d’un centre commercial s’est effondré dans la nuit de mercredi. Il y a des coupures de courant un peu partout. La Deutsch Bahn, l’entreprise ferroviaire publique allemande, déconseille de prendre le train. De très fortes précipitations sont encore attendues dans la région jeudi", conclut Laurent Desbonnets.