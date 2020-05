8-Mai : les petits secrets de la capitulation allemande

Le 8 mai 1945, l'Europe était officiellement libérée du joug nazi. Près d'un an après le débarquement des troupes anglo-saxonnes en Normandie, les Alliés faisaient tomber Hitler et son régime. Dans la nuit du 7 au 8, les autorités militaires allemandes se rendent à Reims (Marne) pour signer leur capitulation. Côté Alliés, le général Eisenhower ne fait pas le déplacement. "Quinze jours plus tôt, il avait visité le camp de Ohrdurf. Il a vu des montagnes de cadavres. [...] Il est dans une rage absolue", relate l'historien Christian Ingrao.



"Il n'y a pas eu de négociation "

La signature de l'acte de capitulation est rapide. "Il n'y a pas eu de négociation. Zéro. Ces gens s'adressent à peine quelques mots", reprend l'historien. Dans la ville française, personne n'est au courant que se tient cette réunion historique, qui met un terme à douze années de nazisme. "Nous l'avons appris le lendemain, comme tout le monde", expliquait ainsi le maire de Reims, Jean Billard, en 1945.

