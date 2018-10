11-Novembre : France Télévisions lance un appel à témoignages

Le 11 novembre prochain, la France célébrera les 100 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale. L'occasion pour France Télévisions de lancer un appel à témoignages pour cet anniversaire. En plateau, le journaliste Julian Bugier décrypte ce dispositif exceptionnel. Il s'agit de raconter "la France de l'après-guerre. On parle souvent des poilus, on parle souvent de l'horreur, on parle souvent des morts, mais on connaît peu les histoires humaines qui ont accompagné ce conflit", explique le journaliste.

Comment répondre à cet appel à témoignages ?

Le dispositif est très simple, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante : temoignages.11novembre@francetv.fr. "On a tous des histoires de grand-père, d'arrière-grand-père, donc on vous invite à nous raconter ces récits, à nous envoyer des photos, des documents d'époque, tout ce qui peut participer à ce devoir de mémoire", poursuit le journaliste. Parallèlement, une édition spéciale sera présentée pour célébrer le 11-Novembre. "Dispositif exceptionnel toute la journée, avec une journée dédiée, un plateau délocalisé au pied de l'Arc de triomphe, avec un document exceptionnel, 'L'Armistice', le vrai document qui a été signé en 1918", conclut Julian Bugier.

