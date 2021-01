Etats-Unis : un navire porté disparu dans le triangle des Bermudes

"La légende veut que ce bout d'océan Atlantique soit la capitale mondiale des naufrages et de leurs mystères", rapporte la journaliste Maryse Burgot en direct de Washington (États-Unis). "Il y aurait plusieurs explications rationnelles à ces disparitions, comme la présence de poches de méthanes, de gaz, qui en remontant à la surface de l'océan provoquent des naufrages". Depuis lundi 28 décembre, un navire de plaisance qui transportait 20 personnes a disparu dans le triangle des Bermudes. Aucune trace de l'embarcation n'a été repérée malgré la mobilisation des garde-côtes.



Recherches arrêtées

Le bateau avait quitté les îles Bimini aux Bahamas, lundi dernier, en direction de Lake Worth en Floride. Les autorités expliquent avoir arrêté les recherches faute d'indice : "On a couvert une zone d'environ 44 000 kilomètres carrés et nous avons cherché pendant plus de trois jours et demi", explique José Hernandez, porte-parole des garde-côtes de Floride.

Le JT

Les autres sujets du JT