États-Unis : nouvel incident sur un Boeing 737

Un avion de la Southwest Airlines a dû faire demi-tour. Un bout du capot s’est détaché et est venu taper sur l’aile de l’appareil en plein décollage, dimanche 7 avril. Un nouvel incident qui marque une série noire pour Boeing.

Grosse frayeur pour les passagers d’un Boeing après qu’un morceau du capot moteur se soit détaché. "J’ai entendu quelqu'un dire ‘il y a un souci avec l’avion’. C'est juste un homme qui a dit ça. Je me suis demandé si c'était grave ou pas et puis une autre dame a dit ‘il faut faire demi-tour’", explique une passagère. À bord de l’avion : 135 passagers et six membres d’équipage. Rapidement, le pilote contacte la tour de contrôle. L'incident s'est produit dimanche 7 avril au-dessus de Denver. Après avoir fait une boucle, l’appareil s’est posé sans encombre à l’aéroport.

Des incidents à la chaîne

"C'était une expérience étonnante. Je n'ai vraiment réalisé que quand je suis sorti de l’avion", déclare un passager. L'autorité de régulation a ouvert une enquête pour déterminer les raisons de cet incident. Depuis quelques mois, Boeing accumule les déboires sur ces avions. En janvier, une porte s’est arrachée en plein vol. Et il y a quelques semaines, un Boeing 777 a perdu une roue au décollage.