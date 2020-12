États-Unis : Joe Biden continue de préparer son accession au pouvoir

Joe Biden ne perd pas de temps. En attendant de succéder à Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier 2021, le président élu a constitué son équipe de communication. Celle-ci est 100% féminine et comporte notamment une francophone, Karine Jean-Pierre, née en Martinique de parents haïtiens. Une autre femme, en l'occurrence Janet Yellen, a été nommée au Trésor.



Donald Trump dans une impasse

Surtout, Joe Biden a eu pour la première fois droit au briefing de sécurité du président, dont il était privé depuis trois semaines. C'est un élément fondamental, car il pourra désormais mieux se préparer à gouverner les États-Unis. Donald Trump, lui, semble plus que jamais dans une impasse. Tous ses recours ont été retoqués et plus les bulletins sont recomptés, plus il y a des voix en faveur du candidat démocrate.

