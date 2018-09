VIDEO. "Quoi qu'il arrive, je resterai à Barcelone" : Manuel Valls fait ses adieux à la politique française

L'ancien Premier ministre Manuel Valls, désormais candidat à la mairie de Barcelone, s'est adressé aux Français dimanche 30 septembre dans le 20 heures de France 2. Il a expliqué sa volonté de poursuivre sa carrière politique en Espagne par "un choix très personnel", et a assuré que "quoi qu'il arrivait, je rest[erai] à Barcelone".

"J'ai décidé de changer de vie, d'horizon. Ce qui prédomine avant tout c'est mon immense amour vis-à-vis de la France qui m'a tant donné. (...) Vous vous rendez compte, un enfant de Barcelone (...) naturalisé Français à seulement 20 ans, et qui grâce à l'école publique devient maire, député, ministre, premier ministre ? Ca c'est la France !", s'est réjoui l'actuel député de l'Essonne, qui a promis d'abandonner son siège.

"Je reviendrai régulièrement à Paris", a aussi promis l'ancien Premier ministre, qui a assuré partir "le coeur tranquille, l'âme tranquille, avec tout ce que j'ai accompli". Interrogé sur son sentiment "d'abandonner sa patrie", Manuel Valls a expliqué qu'il allait "faire à Barcelone (...) beaucoup de ce qu'[il a] défendu" en France : "une certaine idée de la démocratie, une certaine idée de l'Europe". Pour "tout Européen, aujourd'hui, quand on partage les mêmes civilisations et les mêmes valeurs, ces frontières n'existent plus."