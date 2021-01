L'explosion, qui a largement endommagé six étages d'un immeuble, serait dûe au gaz, a déclaré le maire de la capitale espagnole.

Un immeuble s'est effondré mercredi 20 janvier à Madrid (Espagne) après une forte explosion. Six étages de cet immeuble ont été soufflés par l'explosion. Un premier bilan fait état de deux morts, a annoncé le maire de Madrid José-Luis Martinez-Almeida, en direct à la chaîne de télévision Telemadrid.

L'élu a également évoqué des blessés sans donner de chiffres précis, mais a parlé de blessures qui seraient "légères". L'immeuble, d'où s'échappait de la fumée, jouxte une résidence pour personnes âgées et est proche d'un établissement scolaire. Les pompiers et les services de secours se sont immédiatement rendus sur place et la police a bouclé la rue.

Una fuerte explosión ha volado por los aires un edificio de la calle Toledo, en el centro de Madrid. El inmueble, situado junto a una residencia, es propiedad de la parroquia de La Paloma https://t.co/qQj4QVET6f pic.twitter.com/L9DA6ssx2Y — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2021

Sacan a los trabajadores y ancianos de la residencia de al lado del edificio donde se ha producido la explosión pic.twitter.com/PUokuPuIPx — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021

La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

Une colonne de fumée a pu être observée dans le quartier du centre de la capitale espagnole où la détonation a retenti et la police a fait évacuer le secteur. Des sources gouvernementales citées par la chaîne Sexta TV ont déclaré qu'il pouvait s'agir d'une explosion provoquée par une fuite de gaz. Cette piste a été confirmée quelques minutes plus tard par le maire de la ville José-Luis Martinez-Almeida.

¿Qué acaba de pasar en Puerta de Toledo #Madrid?? pic.twitter.com/sbMJf9uhJY — Ge (@GemaPato) January 20, 2021