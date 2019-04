VIDEO. Enfants malades : arnaque à la compassion

Combien seriez-vous prêt à donner pour sauver une fillette atteinte d’un cancer ou d'une maladie rare ? Les dons pour enfants malades, voilà une cause qui attire les âmes généreuses… et les escrocs.

Le ressort de l'émotion

En Espagne, les appels aux secours d’un couple pour soigner leur fille atteinte d’une maladie orpheline ont ému le pays tout entier. Mais sur le million d’euros récoltés, ils en ont dépensé plus de la moitié en voitures et montres de luxe. Retour sur "l’affaire Nadia" et ces arnaques à la solidarité qui pullulent sur les réseaux sociaux.

Une enquête de Nathalie Sapena.