Arrivé en Espagne en bateau, Serigne Mbaye est devenu député à l'Assemblé de Madrid et mène son combat contre le racisme.

"Il y a des gens qui ne se renseignent pas, des gens qui sont juste furieux que je sois là"

Le 18 juin 2021, Serigne Mbayé, député à Madrid, a été victime d'accusations racistes de la part d'autres parlementaires lors de la session plénière de l'Assemblée. "C'est une personne qui est entrée illégalement dans notre pays, en dépassant la file d'attente de nombreux immigrants légaux qui attendaient et avaient accompli toutes les démarches. Pendant des années il a vendu illégalement des produits aux portes des magasins et de PME auxquelles vous augmentez les impôts et la facture d'électricité", a fustigé Rocio Monasterio, présidente du parti Vox à Madrid.

"Ce qui montre que l'on est espagnol, ce n'est pas un drapeau sur votre balcon"

Pour Serigne Mbayé, membre du parti Podemos, "ce qui montre que l'on est espagnol, ce n'est pas un bracelet avec le drapeau, ce n'est pas un drapeau sur votre balcon ou n'importe où. Ce qui montre votre appartenance, ce sont les gens qui soutiennent le pays en travaillant." "Autoriser un parti qui est ouvertement raciste, qui persécute certaines personnes, qui prononce ces discours, c'est ça qu'il faut arrêter, c'est ça qu'il faut arrêter. Si les gens tiennent un discours qui va à l'encontre des droits humains et des lois, il faut y mettre fin", ajoute-t-il.

Serigne Mbayé était pêcheur au Sénégal, pays qu'il a quitté en 2010, en traversant la mer, en bateau, à la recherche de nouvelles opportunités. Depuis juin 2021, il est député de Podemos, à Madrid, où il reste engagé dans la lutte antiraciste et dans la défense des droits humains.