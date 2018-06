VIDEO. À seulement 9 ans, il crée sa propre prothèse…en Lego

David Aguilar est atteint du syndrome de Poland, une maladie rare et acquise dès la naissance. Il n’a donc pas d’avant-bras et de pectoral droit.

Une création qui l’aide à dépasser son handicap

"J’avais honte d’être en public, alors je cachais mon bras avec une manche longue", confie David. Mais un jour, le garçon de 9 ans va voir sa vie changer. "J’étais en train de penser, sur mon lit, et j’ai vu mon hélicoptère qui était en train de prendre la poussière", raconte-t-il. "Je l’ai démonté et en une semaine j’ai construit cette prothèse", explique le jeune homme. Ce premier modèle élaboré n’était en revanche pas assez solide. Neuf ans plus tard, il utilise des Lego Technic et parvient, en cinq jours, à construire un modèle fonctionnel. Aujourd’hui âgé de 19 ans, sa création l’a aidé à dépasser son handicap.

Tout ce que m’a apportée la prothèse, c’est énorme. David Aguilar Brut

Ce fan de Lego a suscité l’intérêt de l’Université internationale de Catalogne qui lui a offert une bouse d’études à 80% afin qu’il vienne étudier à Barcelone l’année prochaine. Ce véritable exploit permettra alors au jeune homme de préparer une carrière dans la bio-ingénierie. David est actuellement en train de construire une troisième prothèse qu’il souhaite améliorer au maximum.