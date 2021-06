Tourisme : en Espagne, Séville parie sur l’Euro 2020 pour faire revenir les touristes

Après un an de restrictions sanitaires, à Séville (Espagne), l’éclaircie tarde toujours à venir. La capitale de l’Andalousie va accueillir quatre matchs de l’Euro 2020 de football. Mais dans les rues toujours désertes de ce haut lieu du tourisme espagnol, les cochers des calèches doutent que les compétitions puissent compenser les lourdes pertes provoquées par la pandémie. "En ce moment il y a très peu de touristes, car tout est fermé, tout est en suspens, mais nous avons de l’espoir", indique Bernabé Baeza, cocher.

20 % des bars et restaurants ont fermé

A Séville, 20 % des bars et restaurants ont mis la clef sous la porte et les revenus ont été divisés par trois pour ceux qui ont subsisté. "Nous n’avons pas gagné un seul centime depuis le 14 mars de l’année dernière", précise Rafael Sanchez, chef de cuisine au bar Las Columnas. Pour l’Euro 2020, la ville attend 70 000 visiteurs pour les quatre matchs et plus de 60 millions d’euros de retombées économiques directes. Les hôteliers attendent même davantage. Depuis lundi, les voyageurs vaccinés peuvent désormais entrer dans le pays, un début d’espoir pour relancer un secteur touristique laminé par la pandémie.