VIDEOS. Espagne: des milliers de manifestants défilent à Barcelone après l'arrestation de Carles Puigdemont

Des milliers de manifestants brandissant des drapeaux indépendantistes catalans sont descendus dimanche 25 mars dans les rues de Barcelone après l'arrestation en Allemagne de l'ancien président Carles Puigdemont, réclamé par la justice espagnole.

A l'appel d'un groupe séparatiste radical, les Comités de défense de la République, les militants se sont retrouvés sur les Ramblas, célèbres avenues au centre de Barcelone, criant "Liberté pour les prisonniers politiques" ou "Puigdemont notre président".

Barcelona’s response to the arrest of Carles Puigdemont. pic.twitter.com/nS9KvnxDGK