VIDEO. Municipales à Barcelone : qui est Josep Ramon Bosch, le sulfureux conseiller de Manuel Valls ?

Il est présenté en Espagne comme le cerveau de la campagne de Manuel Valls. Josep Ramon Bosch conseille l'ancien Premier ministre français, Manuel Valls, dans sa course à la mairie de Barcelone."C'est le président fondateur d'une organisation d'extrême droite qui s'appelle Somatemps", affirme à l'émission "C Politique" Jordi Borras, journaliste d'investigation espagnol. Selon France 5, le parti de Joseph Ramon Bosch est "anti-médias, anti-islam, anti-migrants" et ses militants sont de tous les rassemblements de l'extrême droite à Barcelone.

Joseph Ramon Bosch a également été identifié en train d'accompagner son père à un rassemblement franquiste près de Barcelone en 2013. Interrogé par France 5 sur le sujet, Manuel Valls a refusé de s'exprimer. "Mais enfin, n'importe quoi !" a-t-il simplement lâché lorsque le journaliste lui parlait d'une figure de l'extrême droite dans son entourage.

Comment expliquer la présence de Josep Ramon Bosch dans l'équipe de campagne de Manuel Valls ? "Il a un énorme réseau à Barcelone (...). Il a été à la tête d'une organisation qui rassemble des politiques et des entrepreneurs farouchement opposés à l'indépendance de la Catalogne et c'est ce tissu de notables de la ville qui a intéressé Manuel Valls", conclut le journaliste de France 5.