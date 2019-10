VIDEO. Les indépendantistes catalans investissent Barcelone après la condamnation de leurs dirigeants

Les rues de Barcelone se sont remplies en quelques heures. Lundi 14 octobre, des milliers d'indépendantistes catalans en colère se sont regroupés et ont tenté de paralyser l'aéroport de Barcelone, après la condamnation de neuf de leurs dirigeants à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour la tentative de sécession de la Catalogne en 2017.

La police antiémeute a chargé à plusieurs reprises des centaines de militants tentant de pénétrer dans le terminal de l'aéroport et jetant pierres et poubelles. La police a arrêté un manifestant, et 75 personnes ont été blessées, selon les services d'urgence de l'aéroport, qui n'ont pas précisé la gravité de ces blessures. 110 vols ont par ailleurs été annulés.

Dans la soirée, des milliers de militants se sont rassemblés dans le centre de Barcelone pour une manifestation prévue depuis plusieurs jours, criant "les rues seront toujours à nous". Des échauffourées ont opposé manifestants et forces de l'ordre près du siège de la police. De nouveaux rassemblements sont prévus dans les jours qui viennent.