Patrimoine : les pyramides humaines, une véritable tradition en Catalogne

Des tours humaines pouvant aller jusqu'à 12 mètres de hauteur. C'est ainsi que peuvent se résumer les Castells, véritable tradition qui s'invite chaque été dans les rues des villages de la Catalogne, en Espagne. Dans la ville de Valls, berceau des castells 25 000 habitants célèbrent la campagne, les produits du terroir... et les tours humaines. La commune en est le berceau.

Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco

Quelques heures avant le concours, l'une des meilleures équipes se motive avant le début de la compétition. La discipline est prise au sérieux, avec trois entraînements chaque semaine. Pour se donner du courage, l'équipe parade en rang serré, comme une famille. Ce sont les enfants, plus légers, qui forment le haut de la tour. Les deux équipes s'affrontent sur la place de la mairie pleine à craquer. L'équipe victorieuse est celle qui érige la tour la plus haute ou avec le plus petit nombre de porteurs et la démonte ensuite sans tomber. Dans ces fêtes populaires, les castells font la fierté des Catalans. Un symbole de leur identité régionale, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

