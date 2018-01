Investiture de Puigdemont : l'indépendantiste en exil risquera-t-il un retour en Espagne ?

Les indépendantistes catalans maintiennent leur projet d'investir à la présidence Carles Puigdemont après un débat interdit par la justice qui débutera mardi après-midi. S'il veut être investi, il devrait être physiquement présent, mais risque l'arrestation dès son entrée en Espagne.

Le parlement catalan, issu des élections de décembre dernier, se réunit mardi 30 janvier après-midi pour élire le président de la région Catalogne. Majoritaires, les indépendantistes n’ont qu’un seul candidat, Carles Puigdemont, l'ex-président réfugié en Belgique. Si ce dernier veut être investi, est-il pour autant obligé de se rendre à Barcelone aujourd'hui ?

Puigdemont doit être physiquement présent

Carles Puidgemont préparait son investiture par vidéo conférence et avait même négocié avec les indépendantistes flamands pour le faire depuis leur Parlement : la justice espagnole a de son côté estimé qu'une investiture à distance n'était pas légale. Aussi, selon le tribunal constitutionnel, s’il veut être investi, Carles Puidgemont devra être physiquement présent.

Prendra-t-il ce risque ? Mis en examen pour rébellion, sédition et malversation, le président exilé sera arrêté dès qu'il posera un pied en Espagne. Là, chez ses soutiens, les avis divergent. David, par exemple, ne souhaite pas qu’il se risque au déplacement : "S'il vient, explique-t-il, ils le mettent directement en prison sans le droit à la parole. Il ne faut pas qu'il vienne. Ce serait mal pour l'Espagne et mal pour nous. C'est mieux qu'il reste en Belgique, qu'il laisse l'eau couler sous les ponts."

Du côté de ses opposants, on trouvera Anibal qui pense, lui, que Carles Puigdemont doit rentrer. "Bien sûr qu'il doit revenir ! On l'attend à bras ouverts", assure-t-il, un brin défiant. "On va le recevoir en appliquant la loi : il pense que grâce à son idéologie séparatiste, il a le droit de se mettre en marge de la loi. Nous on attend qu'il se soumette à la loi comme tous les citoyens." Anibal espère bien que Carles Puigdemont, qui risque 30 ans de réclusion, sera emprisonné.

La sécurité renforcée, les égouts fouillés

Carles Puigdemont pourrait-il, d’ailleurs, franchir les portes du Parlement sans se faire arrêter ? La sécurité a été renforcée et le sujet, sensible, occupe beaucoup d’esprits. Le sujet est sensible ici. Entre intox et tension, difficile d'y voir clair. Carles Puigdemont ajoute au trouble en jouant les provocateurs : on l’a ainsi vu, lundi après-midi, publier sur les réseaux sociaux une photo d’une avenue proche du Parlement catalan avec cette légende "24h avant l'investiture".

Un responsable indépendantiste a ensuite condamné la présence de la police nationale près du Parlement, vu comme une "intimidation", selon lui. Deux camions de la police nationale sont stationnés sur place. Et les contrôles aux frontières ont été renforcés.

"Il est probable que nous examinions en détail les véhicules qui veulent accéder au Parlement, ainsi que toutes les personnes qui rentrent, explique Valentin Anédon, porte-parole de la police catalane. La police nationale et la garde civile seront là. L'accès au Parlement a été fermée toute la nuit et rouvre avant l'investiture." Des images de la police cherchant dans les égouts autour du Parlement ont également été diffusées la semaine dernière. Ces procédures sont habituelles et sont destinées à rechercher la présence éventuelle d’explosifs. Les médias indépendantistes catalans estiment, eux, que les égouts sont fouillés pour éviter que Puigdemont n'entre au Parlement par les sous-sols…

Pas de sortie de crise en vue

La sortie de crise paraît bien loin. Ou du moins, pointe l’impression que les choses tournent en rond. "Si on se focalise sur Puigdemont, le conflit va continuer, soupire, Ivan Serrano, politologue. Mais, si le Parlement décide à la dernière minute de ne pas le présenter comme candidat à la présidence et d'en choisir un autre, on pourra former un nouveau gouvernement." L’hypothèse est peu probable. Carles Puigdemont est plébiscité par les députés indépendantistes et est devenu un symbole en exil. S'il ne vient pas, la Catalogne aura encore deux mois pour trouver une solution, avant de convoquer de nouvelles élections, probablement au printemps.