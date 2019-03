Foot : faute de maillots officiels, la sélection vénézuélienne se fournit chez Decathlon pour un match contre la Catalogne

Selon un joueur de l'équipe vénézuelienne, la marque italienne Givova, son fournisseur officiel, n'a pas fourni lesdits maillots.

Le community manager de Decathlon ne s'est pas privé. Dans un message écrit sur Twitter, mardi 26 mars, l'équipementier sportif a révélé que la sélection vénézuelienne avait évolué avec des maillots Quechua lors d'un match amical, la veille, face à la Catalogne. "Hier, le Venezuela jouait en amical contre la sélection de Catalogne. Hier, le Venezuela devait être en galère de maillots. Hier, le Venezuela a donc joué son match avec des tee-shirts Quechua déguisés", a écrit Decathlon. Le Venezuela s'est incliné 1-2 face à la Catalogne.

Hier, le Venezuela jouait en amical contre la sélection de Catalogne.



Hier, le Venezuela devait être en galère de maillots.



Hier, le Venezuela a donc joué son match avec des tee-shirts @Quechua déguisés pic.twitter.com/ncsnIH2yrV — Decathlon (@Decathlon) 26 mars 2019

Dans un message publié sur Twitter et repéré par BFMTV, Tomas Rincon, milieu de terrain vénézuélien du Torino, a révélé que Givova, la marque italienne et fournisseur des maillots officiels, n'avait pas fourni lesdits maillots. "Givova, nous exigeons le maximum de respect pour notre maillot national et pour chaque membre de l'équipe, a-t-il assuré. Ne pas avoir de maillots pour jouer aujourd'hui et en imprimer certains que nous avons achetés est regrettable. Ce que vous avez fait est une honte".

Givova le exigimos máximo respeto a nuestra camiseta nacional y a cada integrante del equipo.



No tener camisas para jugar hoy y estampar unas que compraron es lamentable, lo de ustedes es vergonzoso. pic.twitter.com/QzeZQXeVe2 — Tomás Rincón (@TomasRincon5) March 25, 2019