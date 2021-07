Eurozapping : le variant Delta gâche l'été en Espagne, pas au Royaume-Uni

Les boîtes de nuit referment en Catalogne. La fiesta aura été de courte durée à cause d'un rebond des contaminations au coronavirus. Ces mesures de restrictions pourraient gagner d'autres régions d'Espagne. Le variant Delta gâche la fête.

Le Royaume-Uni se dévoile la face. Fini le masque obligatoire dès le 19 juillet. Place à la responsabilité individuelle. Inquiet par les annonces du gouvernement, le maire de Londres est prêt à tout pour accélérer les vaccinations. Il annonce que celui qui se vaccine participe à une tombola où des places pour la finale de l'Euro de football sont mises en jeu.

Les Français partent étudier en Belgique

La Suisse préoccupée pour les migrants de l'Ocean Viking. Ce bateau a sauvé 572 personnes et cherche un port européen pour les débarquer. Beaucoup affirment avoir été torturées en Libye. Près d'un millier de migrants sont morts en Méditerranée cette année.

Les études de médecine font un carton en Belgique. Plus de 6 000 candidats sur 114 sites, 2 000 de plus que l'année dernière, et la moitié de ces étudiants ne sont pas belges. Beaucoup viennent de France. Mais 30% des places seulement sont réservés aux étrangers. Il faudra un concours pour les départager.