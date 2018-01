Eurozapping : la tension monte entre la Serbie et le Kosovo, accident de bus scolaire en Allemagne

Gel des relations entre la Serbie et le Kosovo. Un leader serbe du Kosovo a été tué par balles dans une rue de Mitrovica. Cette minorité n'a jamais reconnu l'indépendance du Kosovo proclamée il y a dix ans. La victime était une personnalité modérée et la Serbie est outrée. Une réunion de conciliation à Bruxelles entre les deux pays a été annulée. La température monte dans les Balkans.

Un bus scolaire s'est encastré dans le mur d'une boutique en Allemagne. Une cinquantaine d'enfants en route pour l'école a été blessée. Dix sont dans un état grave. La zone était limitée à 30 km/h. Personne ne comprend ce qu'il s'est passé. Le chauffeur est toujours en soins intensifs.

Des moutons plus forts que l'OTAN

Vive la Tabarnia libre et espagnole. C'est un État imaginaire inventé par des Catalans qui ne veulent pas de l'autonomie de leur région. Ces joyaux farceurs ont décidé de tout mettre en œuvre pour pourrir la vie d'une éventuelle Catalogne indépendante en faisant sédition. Un pied de nez aux indépendantistes qui se sont mis d'accord ce mardi soir pour soutenir la candidature de Carles Puigdemont à la tête du nouveau parlement catalan.

Les moutons de la discorde en Roumanie. Personne ne peut rien contre ces bêtes bêlantes et pacifiques, pas même le centre antimissile le plus puissant de l'OTAN construit par les Américains. C'est leur terrain. Leur berger n'est pas plus commode. Trois ans de procédure n'ont pas réussi à l'expulser, lui et son troupeau. Il réclame 18 000 euros d'indemnités.

