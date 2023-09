En Espagne, le catalan, le basque et le galicien ont désormais droit de cité au Congrès des députés

C'est une petite révolution en Espagne. Les langues régionales peuvent désormais être utilisées par les députés au Parlement, à Madrid. Une mesure obtenue par les indépendantistes dénoncée par la droite.

Pour la première fois, les langues régionales ont été utilisées par certains députés espagnols au Parlement, mardi 19 septembre à Madrid. Un événement, puisque jusqu'à présent, lorsqu'un député tentait de parler en catalan en basque ou en galicien dans l'hémicycle aux Cortes, il était rappelé à l'ordre et son micro était coupé. Une époque désormais révolue qui réjouit les indépendantistes.

"Aujourd’hui, 19 septembre 2023, dans ce Parlement résonne pour la première fois sans la moindre censure ni aucune limitation, la langue catalane", a déclaré en catalan à la tribune Miriam Nogueras, saluant un moment historique.

Pour la gauche radicale et son porte-parole en Catalogne, Joan Mena, le Parlement ressemble maintenant un peu plus à l’Espagne : "Cette mesure a un impact politique très important. Cela veut dire qu’on reconnaît la pluralité et la diversité de l’Espagne et donc la richesse culturelle de cet état."

La droite dénonce une mesure qui divise

D'abord hostile à la demande des indépendantistes le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a finalement accepté la demande des députés indépendantistes. En échange, il espère obtenir leur soutien pour rester au pouvoir.

Mais pour la droite, l’utilisation des langues régionales ne fait que diviser un peu plus l’Espagne. "Les langues sont faites pour se comprendre. Elles ne sont pas là pour ériger des barrières entre nous, ni devenir les instruments d’une revendication", détaille Miguel Tellado, député du Parti populaire.

L’Espagne veut aussi que ses langues régionales deviennent officielles au sein de l’Union européenne, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Bruxelles a d'ailleurs réclamé plus de temps pour se prononcer.