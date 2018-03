Catalogne : Madrid émet des mandats d'arrêt internationaux contre six indépendantistes, dont Carles Puigdemont, cinq dirigeants catalans incarcérés

Le juge Pablo Llarena a décidé de réactiver les mandats d'arrêt contre l'ancien président de la région, Carles Puigdemont et quatre de ses anciens ministres.

En guise de protestation, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Catalogne. Vendredi 23 mars, la justice espagnole a incarcéré cinq dirigeants indépendantistes pour leur rôle dans la tentative de sécession de la région et lancé des mandats d'arrêt internationaux contre six autres, en fuite à l'étranger.

Le juge qui instruit l'affaire a décidé de réactiver les mandats d'arrêt contre l'ancien président de la région, Carles Puigdemont et quatre de ses anciens ministres qui s'étaient exilés en Belgique, a annoncé le tribunal. Il a également lancé un mandat d'arrêt européen et international contre Marta Rovira, qui a refusé de se présenter devant lui vendredi et a annoncé qu'elle quittait l'Espagne. Elle serait en Suisse, selon des médias espagnols.

Au total, le juge Pablo Llarena a inculpé formellement vendredi 13 dirigeants indépendantistes pour "rébellion", une infraction passible de 30 ans de prison. Il a écroué cinq d'entre eux, dont quatre sont déjà en prison préventive depuis des mois. Deux des mandats d'arrêt visent par ailleurs des inculpés pour désobéissance et malversation.