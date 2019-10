Catalogne : les manifestations indépendantistes tournent à la guérilla urbaine

Face aux indépendantistes radicaux, dans les rues de Barcelone (Espagne), les policiers sont vite débordés. À la faveur de la nuit, de mardi 15 à mercredi 16 octobre, les manifestations ont tourné à l'émeute. Partout, des barricades et des poubelles incendiées. Répondant aux jets de projectiles des manifestants, la police charge et tire. Des affrontements d'une grande violence ont eu lieu à Barcelone et dans d'autres villes de Catalogne. Plus d'une cinquantaine d'interpellations ont eu lieu et la police déplore 72 blessés dans ses rangs.

Ils réclament un nouveau référendum

Mardi encore, l'autoroute menant à l'aéroport de Barcelone était bloquée. Depuis lundi, des Catalans manifestent par dizaines de milliers. Ils protestent contre la condamnation à de lourdes peines de prison de plusieurs leaders de la tentative de sécession de 2017. Pour les élus indépendantistes, ce nouveau cycle de manifestations ne peut avoir qu'une issue, un nouveau référendum. De nouvelles manifestations sont déjà prévues, dont une grève générale vendredi 18 octobre. La fièvre indépendantiste est ravivée en Catalogne à un moins d'un mois des élections législatives.

