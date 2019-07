Puy du fou : le succès vendéen s'exporte

À plus de 1 000 kilomètres de la Vendée, dans un terrain aux allures de désert, surgira bientôt un Puy du Fou espagnol. Les travaux ont commencé en janvier. Le premier spectacle est prévu dès cet été. "C'est une course contre la montre, il reste moins de 100 jours et on doit près le 30 août prochain", précise, casque sur la tête, David Nouaille, le directeur général adjoint du Puy du Fou pour l'Espagne.

Un investissement de 242 millions d'euros

La ville de Tolède, sur les rives du Tage, n'a pas été choisie au hasard. Cette cité médiévale est l'ancienne capitale de l'Espagne. Derrière ses remparts, elle abrite un patrimoine historique unique. Le climat est très sec. 3 millions de touristes viennent ici chaque année.

Le Puy du Fou va investir sur son site de Tolède, 242 millions d'euros sur cinq ans. "Ce terrain a été choisi parce qu'avant tout, il est sauvage. Il est loin de toutes constructions", explique David Nouaille, au volant de sa voiturette.

