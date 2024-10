Numéro d'urgence alternatif, coupure d'eau généralisée... Ces fake news sur les inondations en Espagne qui circulent sur les réseaux sociaux

Le média public espagnol RTVE alerte sur les nombreuses désinformations qui circulent sur les réseaux sociaux, mercredi 30 octobre, après le passage de la goutte froide qui a touché le sud-est de l'Espagne. Alors que le bilan provisoire fait état de plusieurs dizaines de morts, ainsi que de nombreux blessés et disparus dans la région de Valence, certains internautes propagent des fausses informations.

Il n'existe pas de numéro d'urgence alternatif au 112

Sur X (ex-Twitter), des messages circulent indiquant qu'il existe un numéro de téléphone alternatif au 112, le numéro de téléphone valide dans l'ensemble de l'Union européenne en cas d'urgence. Le centre de coordination de la police nationale dément et précise que le seul numéro d'urgence valable est bel et bien le 112. Il s'agit du contact officiel, indique l'institution. Un autre numéro, le 900 365 112, a bien été activé, mais il est destiné à aider les proches de personnes disparues.

⚠️Nueva alerta de mensaje fake que circula por redes.



El teléfono único de emergencias 1·1·2 Comunitat Valenciana no "ha caído". Sigue funcionando con normalidad. Pero el volumen de llamadas es alto.



❌No hay que llamar a ningún otro teléfono.



ℹ️Infórmate a través de los… pic.twitter.com/5KaCC33m95 — Emergències 112CV (@GVA112) October 29, 2024

Le radar de pluie n'a pas cessé de fonctionner

Toujours sur X, des publications assurent que le radar de pluie de Valence ne fonctionnait pas avant le passage de la goutte froide. "Qui assume la responsabilité ?", indique un message. "On ne parle pas de l'importance d'avoir des données fiables et rapides pour que les unités d'urgence soient efficaces." Un autre message publié dans la nuit indique : "Le radar de pluie de Valence ne fonctionne pas". La vidéo la plus visionnée est celle d'un agriculteur, en date du 25 octobre, qui dénonçait à ce moment-là que le radar ne fonctionnait pas. De nombreux utilisateurs la relayent assurant qu'il "avait avertit tout le monde".

🔴🔴EL RADAR DE VALENCIA NO FUNCIONA‼️‼️

ESTO ES GRAVÍSIMO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA ANTE UNA DANA QUE VIENE A LA SEMANA PRÓXIMA. pic.twitter.com/hRmwN9VcLA — El Palleter (@JuanviPalleter) October 25, 2024

L'agence météorologique d'État (AEMET) dément ces affirmations. L'organisme précise : "Compte tenu des commentaires vus sur les réseaux au cours des dernières heures, l'AEMET précise que le radar de Valence fonctionne sans interruption depuis la matinée du lundi 28 octobre." L'agence explique que le radar "est lancé dans des situations d'urgence avec un système électrique alternatif provisoire." Toujours sur X, un géographe spécialisé des questions météorologiques partage les images satellites du radar, en fonctionnement, le 29 octobre.

📡El radar de Valencia, clave para la vigilancia meteorológica, ha estado funcionando desde la mañana del 28 de octubre de manera ininterrumpida.



Un rayo dañó la línea eléctrica que lo alimenta, pero se pone en marcha en situaciones de emergencia.#StopBulos pic.twitter.com/iuLoZZtlhh — AEMET (@AEMET_Esp) October 30, 2024

Il n'y a pas de coupure d'eau généralisée à Valence

Sur Facebook, un message indique que le canal qui alimente Valence en eau potable a rompu et qu'il pourrait y avoir une longue coupure d'eau. Le texte conseille ensuite aux habitants de Valence de "ne pas trop utiliser d'eau, de stocker ce qu'ils jugent nécessaire et d'acheter des bouteilles d'eau." Une recommandation qui viendrait de la structure Eaux de Valence, qui assure les services d'eau potable.

Un des messages relayé sur les réseaux sociaux dénonçant la non-potabilité de l'eau à Valence. (CAPTURE D'ECRAN / X)

Sur X, un autre internaute déclare : "Ils ont coupé toute l'eau à Valence parce qu'il n'est pas certain qu'elle soit potable. La saleté s'est infiltrée. Si, par hasard, ils n'ont pas encore coupé l'eau chez vous, n'en buvez pas." Un autre encore laisse entendre que les autorités ont indiqué que "l'assainissement de l'eau ne fonctionne pas".

⚠️Alerta de mensaje fake que circula por redes



💧EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA ESTÁ GARANTIZADO



❌NO EXISTE RIESGO DE CONTAMINACIÓN



ℹ️Infórmate a través de los canales oficiales



📣 Máxima difusión pic.twitter.com/oyKNJ52iUh — GVA Medi Ambient Infraestructures Territori (@GVAMediAmbient) October 30, 2024

Les autorités, là aussi, démentent et assurent que "l'approvisionnement en eau potable est garanti et répond aux paramètres de santé publique." La mairie de Valence souligne qu'il "n'y a pas eu de panne généralisée dans le réseau de la ville" et appelle à "une consommation responsable." Dans les supermarchés, pourtant, les rayons d'eau sont dévalisés, comme en témoignent les médias espagnols et de nombreuses photos partagées sur les réseaux sociaux.

Desabastecimiento en Mercadona y Consum en Valencia: “En 2 horas se ha acabado el agua para 3 días” https://t.co/DzIpOK4GHS pic.twitter.com/R7DeCzE1Vn — Libertad Digital (@libertaddigital) October 30, 2024

De son côté, la Fédération des associations de quartiers de Valence précise qu'il "n'y a aucun risque de contamination". Si certains habitants ont subi des coupures d'eau, il n'existe pas de panne généralisée et la potabilité de l'eau est garantie.