Le Puy-du-Fou s'exporte en Espagne, un parc et un spectacle ouvrent près de Tolède

Le spectacle du Puy-du-Fou fait des petits. Une reconstitution historique est proposée au public à quelques kilomètres de Tolède, dans le même esprit.

De Villiers bâtit des chateaux en Espagne. Ce commentaire qui se pourrait politique ne l'est pas, il n'évoque pas Philippe, mais Nicolas de Villiers, fils du fondateur et actuel président du spectacle du Puy-du-Fou, en Vendée.

Déclinaisons

A la tête du plus grand son et lumière de France et du troisième parc à thème le plus fréquenté, il poursuit quatre décennies ininterrompues de succès en en déclinant le principe. A quelques kilomètres de Tolède, c'est un plus petit dispositif qui se met actuellement en place mais qui fonctionne depuis le 30 août dans le même esprit.

Inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 1986, le site de Tolède offre un grand choix de récits à parcourir au fil des années à venir. Histoire mais aussi géogeaphie, à moins d'une heure de route de Madrid, le Puy-du-Fou Tolède parie sur sa situation centrale pour drainer un public venu de tout le pays. Les responsables du projet prévoient de créer 87 emplois dès cette année et atteindre le nombre de 876 en 2028 avec 2453 (le chiffre est très précis !) emplois indirects cette même année.

"El sueño de Toledo"

Il n'y est bien sûr pas question de puiser dans l'Histoire vendéenne pour proposer un spectacle nocturne d'envergure, mais bien plutôt dans les faits et gestes des personnages locaux. Exit les Chouans et la geste catholique de l'Histoire de France, ici le spectacle s'intitule El sueño de Toledo (Le rêve de Tolède).

Quinze représentations seront données dès cette année, un spectacle d'une heure dix avec 185 comédiens et cavaliers et devant un public de 4000 personnes. A partir de 2021, un parc thématisé complètera, comme en Vendée, le spectacle nocturne.