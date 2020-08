L'ancien roi Juan Carlos, soupçonné de corruption, a décidé de quitter l'Espagne

Il a fait part de son choix dans un courrier adressé à son fils, le roi Felipe VI, rendu public par la maison royale. Juan Carlos est visé par une enquête du Tribunal suprême espagnol pour des soupçons de corruption.

Soupçonné de corruption et sous le coup d'une enquête de la Cour suprême, l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos a annoncé sa décision de quitter le pays, lundi 3 août, dans une lettre adressée à son fils, le souverain Felipe VI.

"Guidé à présent par la conviction de rendre le meilleur service aux Espagnols, à leurs institutions, et à toi en tant que roi, je t'informe de ma décision réfléchie de m'exiler, en cette période, en dehors de l'Espagne", écrit Juan Carlos, cité dans un communiqué de la maison royale. "Il y a un an, je t'avais exprimé ma volonté et mon désir d'abandonner les activités institutionnelles", rappelle-t-il, affirmant avoir "toujours voulu le meilleur pour l'Espagne et la couronne". Le roi Felipe VI accepte et le remercie pour sa décision.

C'est une décision que je prends avec une profonde peine, mais une grande sérénité.Juan Carlos, ancien roi d'Espagnedans une lettre à Felipe VI

Juan Carlos Ier avait abdiqué en juin 2014 en faveur de son fils Felipe, alors que la fin de son règne avait été ternie par différents scandales, et en particulier des soupçons sur sa fortune opaque et ses relations étroites avec la famille royale saoudienne. Au mois de mars dernier, La Tribune de Genève avait rapporté (abonnés) qu'il aurait reçu 100 millions de dollars de feu le roi d'Arabie saoudite Abdallah en 2008, sur un compte en Suisse d'une fondation panaméenne. Le même mois, le quotidien The Daily Telegraph rapportait que Felipe VI était également bénéficiaire de cette fondation.

Le parquet du Tribunal suprême avait ouvert une enquête au mois de juin, afin de savoir si l'ancien roi pouvait être inclus dans le dossier, car il était protégé par son immunité jusqu'au moment de son abdication. Cette procédure dérive d'une enquête menée par le parquet anti-corruption espagnol sur la deuxième phase d'un contrat concernant une liaison à grande vitesse entre la Mecque et Médine, en Arabie saoudite, qui avait été attribué à un consortium d'entreprises espagnoles en 2011.