Felipe VI d'Espagne et son épouse Letizia étaient accompagnés de Pedro Sanchez et du président de la région de Valence lors d'une visite à Paiporta, une des villes les plus touchées.

Le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia ont quitté précipitamment Paiporta, dimanche 3 novembre, après avoir été chahutés physiquement par des habitants sinistrés de cette ville dévastée par les inondations de mardi, qui ont causé la mort d'au moins 217 personnes. Le couple royal, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, et le président de la région de Valence, Carlos Mazon, ont été accueillis aux cris d'"assassins !" par une foule en colère.

Certains passants ont lancé de la boue et d'autres projectiles sur leur délégation, comme le montrent les images de plusieurs chaines espagnoles sur place.

‼️ Lanzan objetos y fango al rey a su llegada a Paiporta: “¡Asesinos!”https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/GAwqOnZuWz — elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

L'hostilité de ces habitants est en particulier dirigée contre Carlos Mazon et Pedro Sanchez. "Mazón démission !", "Combien de morts ?", "Dehors !", hurlait la foule, qui reproche aux autorités leur retard à donner l'alerte avant la brusque montée des eaux et leur réaction jugée tardive et insuffisante depuis.

🔴 Insultos y lanzamiento de barro a la comitiva de los reyes al llegar al centro de Paiporta.https://t.co/Y1iDQRwN8h pic.twitter.com/qz6VHxxnwa — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 3, 2024

Le roi Felipe VI et la reine Letizia ont tenté de parler aux résidents et de calmer leur colère, avant de finir par quitter les lieux, rapportent les journalistes de l'APF sur place. Leur programme prévoyait une visite dans une autre commune des alentours de Valence, Chiva, plus tard dimanche.

"Toi, tu ne manques pas d'eau"

Des images du site El Diario montrent notamment la reine, la manche maculée de boue, faire face à plusieurs habitants virulents. "Toi, tu ne manques pas d'eau", entend-on une femme lui lancer. "Les gens ici se meurent", ajoutent un homme hors caméra.

"¡A ti no te falta agua... y la gente aquí muriéndose!": así han increpado a los reyes, a Sánchez y a Mazón a su llegada a Paiporta https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/kW4ci59HKt — elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

"Je comprends l'indignation sociale et je reste bien sûr pour la recevoir. C'est mon obligation politique et morale. L'attitude du roi ce matin a été exemplaire", a réagi Carlos Mazon, le président de la région, sur X. Les opérations de déblaiement et la recherche des disparus et des corps se poursuivent autour de Valence, où ont été recensées 213 des 217 victimes confirmées.