Après les inondations meurtrières en Espagne, l'urbaniste Nicolas Ledoux appelle dans le Talk de franceinfo sur Twitch à désartifialiser massivement les sols dans les villes, dans lesquels seulement 20% de l'eau de pluie parvient à s'infiltrer, alors qu'il en faudrait quatre fois plus.

"Les inondations comme celles que connaît actuellement l'Espagne et que nous avons connues en France démontrent que plus on a artificialisé les sols, que plus on construit, que plus nos villes s'étendent, moins l'eau peut rentrer dans les sols", explique l'urbaniste Nicolas Ledoux, urbaniste et directeur monde des activités Urbanisme du groupe Arcadis, dans le Talk de franceinfo(Nouvelle fenêtre) mercredi 30 octobre sur Twitch.

>> Retrouvez ici les dernières informations actualisées sur les inondations en Espagne

(Nouvelle fenêtre).

L'urbaniste s'exprimait sur le plateau du Talk alors que le bilan humain s'alourdit après les inondations meurtrières qui velle fenêtre)ont fait au moins 158 morts(Nouvelle fenêtre) dans le sud-est de l'Espagne et que l'épisode est toujours en cours.

Seulement 20% de l'eau de pluie s'infiltre dans les sols

"Ces inondations illustrent terriblement à quel point ces écosystèmes sont dépendants à l'échelle des bassins versants, poursuit Nicolas Ledoux. C'est assez bête et méchant..." "On estime qu'en milieu urbain dense, dans toutes les grandes villes que nous connaissons, il n'y a que 20 % de l'eau de pluie qui arrive à s'infiltrer dans les sols et vient réalimenter les nappes phréatiques..."

"Pour éviter les inondations qu'on connaît, ne pas saturer les réseaux d'eaux usées et ne pas déverser des torrents de boue et d'eau très polluées, on devrait être à 80 % d'infiltration !" Nicolas Ledoux à franceinfo

Il pointe en outre les dommages créés par ces phénomènes sur l'environnement : "Ces torrents d'eau 'nettoient' les villes, emmènent avec eux tous les polluants pour les diriger vers les milieux naturels. Il faut donc désartificialiser massivement..."

Rejoignez Ludovic Pauchant et ses invité.es dès 17 heures les mercredis et jeudis sur la chaîne Twitch de franceinfo(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre) pour participer au Talk de franceinfo. Deux heures d'échanges, d'éclairages, de débat autour de sujets d'actualité et de société.