Boris Weliachew, architecte en risques majeurs alerte sur les conséquences majeures que pourrait avoir une crue centennale de la Seine à Paris alors que le bilan des inondations monstres qui ont frappé la région de Valence en Espagne faisait état d'au moins 158 morts.

"Le plus terrible des scénarios qui pourrait arriver aujourd'hui en France, c'est que la Seine déborde et cela va arriver", alerte Boris Weliachew, architecte en risques majeurs et ingénieur inondations dans le Talk de franceinfo mercredi 30 octobre sur Twitch.

L'architecte intervenait alors que la recherche de survivants se poursuit dans le sud-est de l'Espagne, après de gigantesques inondations qui ont fait au moins 158 morts. Le bilan pourrait s'alourdir, alors que l'épisode est toujours en cours.

"On a eu une crue en 1910 et elle va se reproduire, prévient l'architecte, et ce ne sont pas les quelques bassins de rétention qu'on a construits qui suffiront pour y faire face. Il faut savoir qu'en cas de crue, à la RATP, ils n'ont toujours que des... sacs de sable." En 1910, une crue d'ampleur majeure avait paralysé la capitale et provoqué des dommages colossaux, faisant ressurgir à chaque montée des eaux le spectre de la crue centennale.

"L'impact sera monstrueux"

"Les dernières estimations estiment quand même à 350 000 les personnes qui seront inondées, 700 000 personnes privées d'eau potable pendant plusieurs semaines, poursuit-il. Avec Rungis et d'autres stocks, on a de quoi couvrir les besoins en nourriture et en eau trois, quatre, cinq jours maximum."

"Cela va être catastrophique : la paralysie dans toute la ville, que ce soit du côté des réseaux d'eau potable, d'électricité, des transports." Boris Weliachew à franceinfo

"L'impact sera monstrueux, conclut l'architecte. Au-delà des dommages humains, on estime les dommages financiers à environ 30 et 50 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ? Alors que le fonds Barnier ne représente que... 300 millions d'euros."

Le "fonds Barnier", dispositif public, créé en 1995 par Michel Barnier lorsqu'il était ministre de l'Environnement, permet aux collectivités territoriales, aux petites entreprises et aux particuliers de financer des travaux pour réduire la vulnérabilité de bâtiments exposés aux catastrophes naturelles.

