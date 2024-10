Reportage "Deux femmes ont été emportées sous nos yeux" : à Valence, des sinistrés traumatisés par les inondations meurtrières en Espagne

Plus de 24 heures après les inondations meurtrières qui ont endeuillé la région de Valence, en Espagne, les secours sont toujours mobilisés dans les communes touchées pour trouver des disparus. Les personnes sinistrées et déjà secourues ont été accueillies dans des centres d'hébergement à Valence notamment.

Au cœur de Valence, près de 300 personnes ont été accueillies dans un gymnase transformé en centre d'hébergement pris en charge par la Croix-Rouge. La plupart des hommes portent le même survêtement bleu et blanc. "Quand nous sommes arrivés ici, trempés et sans rien, ils nous ont donné ces affaires et à manger", raconte Daniel. Ce mécanicien s'est vu mourir alors qu'il rentrait du travail.

"Ma voiture est restée coincée sur une autoroute au milieu de l'eau. Avec d'autres automobilistes on a réussi à grimper sur un camion où on est resté près de quatre heures." Daniel, un sinistré à franceinfo

"Deux femmes ont été emportées sous nos yeux, on n'a rien pu faire", témoigne Daniel avant de s'effondrer. Aaron, son voisin, est aussi en état de choc. Il explique, tremblant, qu'il s'est blessé à la cheville en extirpant une femme de sa voiture. "J'ai vu un homme de la Guardia Civil emporté par les eaux, il y avait plus d'1,50 mètre d'eau. Tout est allé très vite."

"Je me sens très mal aujourd'hui parce que je n'ai pas pu sauver plus de monde, parce que je n'ai plus rien et que je me souviens de tout." Aaron, un sinistré à franceinfo

Laura, une habitante, arrive dans le centre d'hébergement avec un caddie et un large sourire :"J'ai apporté des chaussures pour les enfants, j'ai du lait, des lentilles et des tomates". Derrière elle, ses deux filles tirent aussi deux petits caddies. Elles ont, dit-elle, tenu à apporter des contes pour les enfants qui ont tout perdu.