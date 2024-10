Italie, Albanie, Algérie... Avant l'Espagne, ces autres pays méditerranéens qui ont été touchés récemment par des inondations

Au moins 158 personnes sont mortes dans les inondations à Valence, en Espagne, selon un bilan encore provisoire. Des dizaines d'autres sont toujours portées disparues. Depuis septembre, plusieurs autres pays bordés par la Méditerranée, dont la France, ont eux aussi été frappés par des inondations et des pluies torrentielles.

Italie, Albanie, Bosnie...

Il y a une dizaine de jours, en Italie, une personne est morte à la suite de fortes pluies qui ont partiellement inondé la région de Bologne, plutôt dans le nord du pays. Plus de 2 000 personnes ont été évacuées et 15 000 sont privées d'électricité. Le maire de Bologne a alors parlé de l'équivalent de la pluie de deux mois d'automne qui s'étaient abattus sur la ville. Certaines rivières ont alors enregistré des niveaux supérieurs à ceux atteints en mai 2023, lorsque des inondations ont causé la mort de 17 personnes et fait des milliards d'euros de dégâts.

Plus au nord, la Bosnie-Herzégovine a aussi dû faire face à des pluies meurtrières, tout comme l'Albanie et le Monténégro.

L'Afrique touchée aussi

Plus rare, l'Afrique a aussi été récemment touchée, comme la Tunisie et l'Algérie. Au Maroc, 28 personnes ont trouvé la mort après des pluies et des inondations qui ont notamment emporté un bus dans la région de Tata, région pourtant désertique et semi-aride. "Nous n'avons pas connu de telles pluies depuis une dizaine d'années", ont témoigné des habitants de Ouarzazate à l'AFP. Il faut dire que le Maroc subit une vague de sécheresse depuis plus de six ans.

Des pluies diluviennes, les plus fortes depuis plus de 10ans, ont concerné le Sud du #Maroc et de l'#Algérie ce week-end, engendrant des #inondations importantes. Plus de 20 victimes et de très nombreux dégâts sont à signaler sur ces secteurs.

Le changement climatique en cause

Tous ces événements arrivent après un été où la mer Méditerranée a atteint des records de chaleur. Elle a par exemple passé la barre record et alarmante de 30 degrés entre Nice et Calvi à la mi-août, soit 4 degrés de plus que les normales. Avec cette chaleur vient l'évaporation : lorsque l'air contient plus d'humidité, cela provoque davantage de pluies et de tempêtes. Ces masses d'air chargées en humidité provoquent des intempéries plus fréquentes et plus intenses qu'il y a dix ans.