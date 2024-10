Inondations : quand le danger vient de la Méditerranée

En Espagne, la province de Castellon est toujours en alerte orange pour les pluies et les inondations. Ces pluies intenses sont alimentées par le changement climatique en Méditerranée.

Les pluies diluviennes en Méditerranée sont de plus en plus violentes en raison du réchauffement climatique. Si les orages sont si nombreux, c’est d’abord à cause des "gouttes froides", très fréquentes dans la région. Il s’agit de masses d’air froid venues du nord qui descendent souvent vers le sud de l’Europe. De l’air chaud et humide remonte alors, provoquant de fortes précipitations. Un phénomène connu mais qui s’amplifie avec le réchauffement climatique car plus il fait chaud, plus l’atmosphère peut contenir d’humidité. Cela provoque donc davantage de pluie.

Des épisodes de plus en plus violents

À mesure que le réchauffement s’intensifie, les épisodes pluvieux seront de plus en plus violents. Et sur le bassin méditerranéen, la température grimpe plus vite qu’ailleurs. Depuis 1850, la température de la mer Méditerranée a augmenté de 1,5 degré.

