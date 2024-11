Inondations meurtrières en Espagne : un ouvrier meurt dans l'effondrement du toit d'une école endommagée près de Valence

Un ouvrier qui travaillait à la remise en état d'une école touchée par les inondations meurtrières du 29 octobre dans la région espagnole de Valence est mort dimanche 24 novembre lorsqu'une partie du toit du bâtiment s'est effondrée, ont annoncé les autorités. Les faits se sont produits à l'école Lluis Vives, dans la ville de Massanassa.

La victime est morte "lors des travaux en cours dans cet établissement", situé dans cette commune de 9 000 habitants dans la banlieue de la Valence, a déclaré auprès des journalistes la préfète de la région, Pilar Bernabé.

Pedro Sanchez fait part de son "affection"

Lors de cet accident, survenu dimanche vers midi, un second homme âgé de 35 ans a par ailleurs été blessé et transféré à l'hôpital, a précisé Pilar Bernabé, qui s'est rendue sur place en compagnie de membres de la police scientifique chargés de l'enquête.

Dans un message sur le réseau social X, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a fait part de son "affection" et de sa "solidarité" vis-à-vis de "la famille, des amis et des collègues de l'ouvrier décédé". "Je tiens à remercier et à saluer le travail de tous ceux qui participent inlassablement aux travaux de reconstruction. Leur dévouement et leur engagement sont le meilleur exemple de service public", a-t-il ajouté. Le dernier bilan humain fait état d'au moins 228 morts, dont 221 dans la région de Valence.