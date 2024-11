Inondations meurtrières en Espagne : un mois après, les quartiers sont encore défigurés

Les inondations qui ont ravagé la région de Valence, dans le sud-est de l'Espagne fin octobre, ont défiguré le paysage. Encore aujourd'hui à Paiporta, des quartiers entiers portent les traces de la catastrophe.

Un mois après les inondations qui ont ravagé la région de Valence, dans le sud-est de l'Espagne, le paysage porte encore les traces de la catastrophe. Il ne reste que d'immenses piliers du métro aérien de la ville de Paiporta (Espagne), sévèrement touchée. Les pelleteuses s'activent. La commune doit retrouver au plus vite sa liaison ferroviaire avec Valence.

Un pont provisoire pour aider les habitants

Le 29 octobre dernier, un torrent rapide et violent envahissait les rues. L'eau a arraché les caténaires du métro, et recouvert les rails de gravats. Les infrastructures ont depuis été retirées. "On est en plein nettoyage, mais on essaie surtout de savoir dans quel état sont les piliers qui n'ont pas été emportés", explique José Sanchez, responsable du chantier du métro de Paiporta. Un bureau d'études est chargé d'analyser des échantillons de la structure. Un pont provisoire, destiné aux piétons et aux secours, a été construit en moins d'une semaine par l'armée. Dans les rues, de nombreux édifices sont détruits.

