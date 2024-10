Inondations meurtrières en Espagne : les recherches pour trouver les disparus se poursuivent

Après les inondations, le plus dur maintenant et pour beaucoup de familles, est d’attendre des nouvelles de leurs proches. Les autorités annoncent ce jeudi 31 octobre 2024 que plusieurs dizaines de personnes n'ont pas encore été retrouvées.

Hélitreuillé au bout d’un câble dans les bras d’un secouriste, un bébé d’un an est mis hors de danger. Plus les heures passent et plus les chances de retrouver des survivants s’amenuisent. Les autorités espagnoles sont ce soir incapables d’estimer le nombre exact de disparus. Dans les parkings encore sous les eaux ou au milieu des amas de débris, les sauveteurs recherchent partout des signes de vie.

150 routes coupées, 80 villes touchées

Peu à peu, les Espagnols découvrent l’ampleur de la catastrophe. 150 routes coupées, 80 villes touchées et des pans entiers du paysage bouleversés.

Les secours officiels ou les services publics sont parfois débordés par la situation. Les milliers de sinistrés comptent alors sur les habitants qui ont échappé aux intempéries. Dans les rues, nombreux sont ceux qui aident à remettre un peu d’ordre. Dans la région de Valence, les pertes matérielles et humaines sont inestimables.

