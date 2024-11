Inondations en Espagne : un journaliste espagnol licencié pour s'être couvert de boue avant de faire une émission en direct depuis Valence

Rubén Gisbert, avocat et journaliste espagnol, s'est délibérément sali lundi avant de parler, face à la caméra, des inondations et des dégâts à Catarroja (Valence), une des régions les plus touchées. Il a été licencié.

Une vidéo devient rapidement virale sur les réseaux sociaux, six jours après les inondations meurtrières en Espagne, notamment dans la région de Valence. Sur les images filmées par un habitant de Catarroja, près de Valence, un journaliste Rubén Gisbert se prépare à faire un direct pour une chaîne télé. Quelques minutes avant de se connecter, l'homme se jette dans la boue "pour éxagérer la situation" pourtant dramatique, selon El Confidencial. Indignation générale sur les réseaux sociaux.

Avocat, juriste et activiste sur YouTube et les réseaux sociaux, Rubén Gisbert couvrait les conséquences des inondations pour le programme "Horizonte" d'Iker Jiménez, animateur connu et producteur. Il a publiquement manifesté son rejet de cette pratique, affirmant qu'elle l'avait beaucoup surpris, qu'il ne s'agissait pas d'un mot ordre, rapporte El Confidencial. "Je vais prendre des mesures", écrit l'animateur sur X avant de licencier Rubén Gisbert.

Graban a Rubén Gisbert, uno de los fachas del "equipo" de Iker Jiménez, tirándose al suelo de rodillas antes de entrar en directo en Horizonte para salir manchado de barro...



Pues sí que está Valencia llena de MIERDA.#DANA #AEMET #Mazón #Paiporta #Benetusser #Albal #Alfafar pic.twitter.com/OiqGU0R3wx — Juan Miguel Garrido🔻🇵🇸🇱🇧 (@JuanmiGG_News) November 4, 2024

Rubén Gisbert se défend et témoigne à son tour sur les réseaux sociaux en vidéo. L'activiste parle de campagne de dénigrement, et assure s'être couvert de boue pour créer une continuité avec la séquence précédente où il se trouvait dans un garage avec de la boue jusqu'aux genoux, pour que cela ne paraisse pas étrange.

ESTO HICE Y ESTO ESTOY HACIENDO, DIFUNDIR POR FAVOR pic.twitter.com/eqednEY9vb — Rubén Gisbert (@gisbert_ruben) November 4, 2024

Mais Rubén Gisbert est déjà lié à plusieurs polémiques. Selon El Confidencial, l'activiste est accusé de propagande russe après avoir effectué un voyage dans l'est de l'Ukraine et a affirmé que le gouvernement de Zelensky commettait un "nettoyage ethnique dans le Donbass" avec les armes qu'il reçoit des pays occidentaux. Il a été poursuivi en Espagne pour désinformation et crime de haine, mais les dossiers ont été classés.

Rubén Gisbert est aussi l'un des visages des manifestations il y a un an contre la loi d'amnistie en Espagne. Cette loi permet le retour des indépendantistes encore en exil après la tentative de sécession de 2017.