Inondations en Espagne : pourquoi les intempéries continuent de s'acharner sur le pays ?

De nouvelles inondations dans l'est et le sud de l'Espagne font craindre des épisodes durables dans le pays. Toutefois, ce n'est pas la récurrence mais bien l'intensité de ces phénomènes dont il faut s'inquiéter.

L'histoire semble se répéter. Dans la nuit de mercredi à jeudi 14 novembre, de nouvelles intempéries ont frappé le sud et l'est de l'Espagne. Des torrents d'eau et de boue ont été filmés dans plusieurs villes, charriant toutes sortes de débris. Jusqu'à 110 litres d'eau par mètre carré sont tombés par endroits.

Des phénomènes de plus en plus intenses

À Paiporta, près de Valence, deux semaines après la catastrophe, les habitants sinistrés expriment leur lassitude de voir ces phénomènes devenir fréquents : "Je me demande si je ne vais pas déménager", s'inquiète une femme. La plupart font le lien entre ces événements à répétition et le changement climatique.

L'Espagne sera-t-elle davantage victime de ces phénomènes à l'avenir ? En réalité, ceux-ci devraient surtout redoubler d'intensité. "On sait que pour un degré en plus il y a 7% d'humidité en plus [...] il a toujours plu en Espagne, sauf que maintenant c'est la quantité qui change et l'urbanisation qui fait que l'eau a du mal à s'écouler", explique Anaïs Baydemir, journaliste et présentatrice du Journal météo climat.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.