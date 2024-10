Inondations en Espagne : plusieurs dizaines de morts dans la ville de Paiporta

Dans la province de Valence, en Espagne, 40 personnes sont mortes dans des inondations à Paiporta. Jeudi 31 octobre, les habitants sinistrés sont sous le choc.

La ville de Paiporta (province de Valence, Espagne) a été ravagée par les inondations. L'eau s'est retirée aussi vite qu'elle est montée et a charrié des voitures, entassées les unes contre les autres dans les rues. Des appartements et des magasins ont aussi été éventrés. Au total, 40 personnes sont décédées à Paiporta, en faisant l'une des communes les plus touchées. Une famille en deuil n'a plus d'électricité ni d'eau courante. "C'est une catastrophe, il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on vit", confie un homme.

Des habitants évacuent la ville

Pour se ravitailler, les sinistrés passent par la porte de service d'un supermarché, lui aussi inondé. Les premiers évacués commencent à revenir sur les lieux, traumatisés par une nuit d'horreur. Des dizaines d'habitants ne peuvent plus rentrer chez eux et commencent à évacuer la ville vers Valence (Espagne). Ceux qui restent attendent la venue de deux camions-citernes remplis d'eau.

