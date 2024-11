Inondations en Espagne : Massana, une commune abandonnée par les autorités ?

Après les inondations meurtrières qui ont ravagé la région de Valence, la petite commune de Massana de 9 000 habitants était presque coupée du monde et ne recevait aucune aide des secours.

Après quatre jours à tenter de vider les rues, l'épaisse couche de boue semble stagner dans la commune de Massanassa. Réparties dans la ville, des centaines de personnes œuvrent toute la journée, pourtant rien ne semble apaiser la détresse chez certains habitants. "On a beau faire le ménage, il n’empêche que je n’ai plus rien chez moi. Je me dis que nous allons nous en sortir, mais pour l’instant, c’est très compliqué", se désole une riveraine durement touchée par les inondations dévastatrices.

Des travaux de déblaiement parfois ralentis

Depuis seulement 24 heures, quelques camions peuvent enfin pénétrer dans la ville de Massanassa. La circulation de leurs véhicules à travers les rues boueuses et jonchées de gravats est lente et difficile. Des rues qui restent à déblayer. Les centaines de bénévoles qui y sont présents nuisent, par moments, à la bonne marche du travail des personnes chargées de déblayer. Pour le moment, toute l’énergie est employée à reconstruire la ville, mais le traumatisme des habitants sera peut-être plus long à surmonter.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus