Inondations en Espagne : les raisons de la colère des habitants sinistrés contre le roi et la reine d’Espagne en visite à Paiporta

Le roi d’Espagne Felipe VI et la reine Letizia ont été pris à partie par les sinistrés alors qu’ils étaient en visite à Paiporta. Pris dans une atmosphère d'une rare violence, le couple royal a dû écourter sa visite, du jamais vu dans toute l’histoire de la monarchie espagnole.

Le roi et la reine d’Espagne étaient venus montrer leur soutien aux sinistrés mais ce sont sous les insultes et les jets de boue que la famille royale et le gouvernement espagnol ont été reçus. Après six jours de drames et d’inondations, les habitants de la région de Valence ont montré toute leur colère. Plus particulièrement à Paiporta, ville la plus endeuillée par les terribles inondations qui ont fait plus de 200 morts, où les autorités se sont rendues dimanche 3 novembre après-midi.

La visite du couple royal écourtée

Face à la détresse des sinistrés aux cris de détresse, la reine d’Espagne a encaissé un flot d’accusations, souvent destinées au Premier ministre Pedro Sanchez. Malgré certains habitants tentant de faire redescendre la forte pression, la reine Letizia n’a pu retenir ses larmes. Un jeune à bout de forces a interpellé le roi Felipe VI, avant de s’effondrer dans ses bras. La visite officielle du couple royal a été totalement bouleversée. Une seconde prévue au sein d’un autre village sinistré a même été annulée.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.