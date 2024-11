Inondations en Espagne : les professionnels du secteur redoutent une pénurie de clémentines et d'oranges en France

À cause des inondations en Espagne, les professionnels du secteur craignent une grave pénurie d'agrumes, notamment de clémentines et d'oranges en France, rapporte lundi 4 novembre France Bleu Roussillon.

Pour les clémentines, "on s'attend à une baisse de 60% des arrivages pour la France", s'inquiète un commercial perpignanais (Pyrénées-Orientales) d'une société d'import-export. Certains producteurs sont "très difficiles à joindre" pour le moment, ajoute-t-il. "On sait qu'ils ne peuvent absolument pas aller dans leurs champs et qu'à cause des inondations, les réseaux électriques sont totalement à refaire. Ça va prendre du temps."

"C'est à cette période que les clémentines sont ramassées sur l'arbre puis mises en chambre de mûrissement", explique le responsable d'une des entreprises perpignanaises qui a sa production fruitière dans la région de Valence. Sauf qu'avec les inondations, "les fruits sont gorgés d'eau et risquent de pourrir". Un exploitant d'une société de transports basée sur le marché de Saint-Charles à Perpignan - où l'approvisionnement est désormais plus long - explique de son côté que "les transporteurs espagnols ne peuvent pas prendre l'autoroute directe pour remonter vers Barcelone et livrer en France".

Barcelone en alerte rouge aux pluies

La région de Valence en Espagne est réputée pour sa production d'agrumes. L'agence météorologique espagnole (Aemet) a officiellement assuré lundi matin que la situation de "crise météorologique" avait pris fin dans cette région. Désormais, c'est la ville de Barcelone qui est en alerte rouge à cause de la pluie. Des trombes d'eau se sont abattues sans faire de victime.

"Une partie des productions d'agrumes est aussi dans ce secteur alors ces nouvelles pluies pourraient être une vraie catastrophe pour la filière cette saison", craint le gérant d'une plateforme logistique au cœur du marché Saint-Charles de Perpignan. "On s'apprête déjà à devoir faire sans."

La semaine dernière, les inondations ont fait au moins 217 morts : 213 dans la seule région de Valence, trois en Castille-la-Manche et une en Andalousie. Les secours poursuivent toujours leurs recherches dans la région de Valence.