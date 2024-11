Inondations en Espagne : le Premier ministre annonce de nouvelles mesures de soutien pour près de 3,8 milliards d'euros

Répondre à la colère de la population et vite. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé, lundi 11 novembre, l'adoption d'un nouveau paquet de mesures de soutien pour les sinistrés des inondations meurtrières du 29 octobre dans la région de Valence représentant un investissement de près de 3,8 milliards d'euros.

Le gouvernement avait déjà annoncé la semaine dernière un premier plan d'aide de 10,6 milliards d'euros après cette catastrophe qui a fait plus de 220 morts. "Le gouvernement est présent et sera présent, avec tous les moyens nécessaires, et tant qu'il le faudra (...) nous continuerons le travail pour rétablir la normalité dans les zones frappées par cette catastrophe naturelle", a promis le chef du gouvernement socialiste lors d'une conférence de presse.

Le temps du "débat politique" viendra après celui de la reconstruction, a également assuré le Premier ministre espagnol, deux jours après une manifestation massive à Valence dénonçant la mauvaise gestion des autorités des inondations. "Le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Et ce que nous devons faire, c'est reconstruire après cette tragédie et relancer l'activité économique et sociale", a déclaré Pedro Sánchez. "Plus tard, le débat politique portera sur les choses à améliorer face à cette urgence climatique et, sans aucun doute, face à la prise de responsabilités politiques qui, bien entendu, devront être justifiées", a-t-il poursuivi.