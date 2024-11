Inondations en Espagne : le patron de Zara et le Real Madrid font un don de cinq millions d'euros

Alors que des renforts militaires ont été déployés ce vendredi matin dans le sud-est de l'Espagne, les dons affluent après les intempéries qui ont coûté la vie à au moins 205 personnes. Le Real Madrid a annoncé, jeudi 31 octobre, faire un don d'un million d'euros pour aider les nombreuses familles qui se trouvent dans une situation critique "et qui ont besoin de toute notre aide et de notre solidarité", exprime le club de football espagnol dans un communiqué.

Un don réalisé dans le cadre de la campagne de collecte de fonds lancé par la Fondation Real Madrid et la Croix-Rouge, destinée à soutenir les personnes touchées par la tempête.

Au vu de l'ampleur des dégâts provoqués par les inondations, toutes les aides sont les bienvenues. Celle de la première fortune du pays (et 8e fortune mondiale) ne s'est pas fait attendre. Amancio Ortega, le patron d'Inditex, est l'un des premiers à se manifester avec un don aussi important pour contribuer aux travaux de nettoyage et de reconstruction. Le quotidien espagnol El Economista rapporte que le propriétaire de la maison mère de Zara et Bershka, entre autres, doté d'une fortune de 133 milliards d'euros, selon Forbes, a versé quatre millions d'euros à la Croix-Rouge espagnole et à Cáritas, la confédération officielle des organisations sociales et caritatives de l’Église catholique en Espagne. Deux millions pour chaque organisation.

El Economista précise également que le groupe Inditex met à la disposition de ces organisations des vêtements, des chaussures et des produits ménagers. De son côté, la reine émérite Sofia, la mère du roi espagnol Felipe VI, a annoncé faire un don de 50 000 euros par l'intermédiaire de sa Fondation à destination des banques alimentaires pour aider les personnes touchées par les intempéries.