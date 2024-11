Inondations en Espagne : le gouvernement dévoile un plan d'urgence à 10 milliards d'euros

Après les inondations meurtrières qui ont fait au moins 219 morts selon un bilan provisoire, le gouvernement espagnol a dévoilé un plan d'aide de 10,6 milliards d'euros. L'exécutif va activer des "aides directes pour les citoyens et les entreprises touchées, comme nous l'avons fait pendant la pandémie, avec le moins de paperasse possible et la plus grande célérité", a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez à l'issue du Conseil des ministres, mardi 4 novembre.

"Ce que veulent les citoyens, c'est voir leurs institutions non pas se battre entre elles, mais travailler côte à côte", a-t-il insisté, alors que l'exécutif et le gouvernement de Valence, région la plus touchée par les inondations, font l'objet de vives critiques pour leur gestion de la catastrophe.

Assurant que le gouvernement était aux cotés des sinistrés, Pedro Sanchez a annoncé des aides directes pour 30 000 entreprises et 65 000 travailleurs indépendants. Il a également précisé que l'Etat prendrait en charge 100% des dépenses urgentes engagées par les municipalités pour aider leurs administrés et déblayer les rues.

Demande auprès du Fonds européen de solidarité

"L'investissement total de toutes ces premières mesures" va dépasser les "10,6 milliards d'euros", a souligné Pedro Sanchez, précisant avoir "formellement demandé" à Bruxelles l'aide du Fonds européen de solidarité.

Au total, près de 15 000 soldats et policiers sont déployés sur le terrain, selon l'exécutif, qui précise que ce nombre a doublé en trois jours. Un déploiement jugé encore insuffisant par une partie de la population.