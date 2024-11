Inondations en Espagne : le coût humain et économique de la catastrophe

Dix jours après la catastrophe, quel est le bilan humain ? Combien de disparus reste-t-il ? Quel est le coût des dégâts sur l'économie locale ?

Le 29 octobre dernier, un déluge d'eau s'est abattu sur la province de Valence. En trois heures et vingt minutes, il est tombé plus de pluie que durant les 21 derniers mois. 79 communes ont été touchées. Depuis, l'Espagne meurtrie fait ses comptes. Le bilan humain est de 223 morts et de 78 disparus selon les chiffres transmis vendredi 8 novembre par le ministre des Transports. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré et le gouvernement espagnol a débloqué 10,6 milliards d'euros, dont une partie versée par l'Union européenne.

Près de 140 000 demandes d'indemnisation

Chaque sinistré devrait toucher de 20 000 à 60 000 euros et jusqu'à 10 000 pour racheter les biens perdus. 840 millions d'euros pourraient être débloqués pour indemniser 30 000 entreprises et 65 000 entrepreneurs. Près de 140 000 demandes d'indemnisation ont été déposées. Le coût total de la remise sur pied de la province reste encore incalculable.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus