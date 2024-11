Inondations en Espagne : la solidarité s'organise pour aider les sinistrés

Les bénévoles s'organisent, mercredi 6 novembre, pour venir en aide aux sinistrés des inondations de la région de Valence, en Espagne.

Dans le stade de Saint-Sébastien (Espagne), des dizaines de volontaires s'activent pour trier, ranger et mettre en carton les dons qui affluent. Le club de football a mis à disposition sa logistique au profit des sinistrés de la région de Valence (Espagne), touchée par des inondations. Des salariés, des supporters et même des joueuses sont venus prêter main-forte.

Un appel aux dons lancé en France

La générosité est telle que le site ne peut plus accueillir de nouveaux dons, mercredi 6 novembre. Les commerçants de la ville se sont organisés pour collecter et transporter des vivres et du matériel indispensable pour nettoyer la boue. En France, près d'Angoulême (Charente), le gérant d'un magasin de carrelage a lancé un appel aux dons. Depuis vingt ans, il travaille avec des entreprises de la région de Valence et n'a pas hésité. Un camion de 24 tonnes va partir mercredi pour les villes sinistrées. Un deuxième est prévu en fin de semaine.

