Inondations en Espagne : la solidarité des habitants prend le relais à Paiporta

À la suite des inondations inédites qui touchent l'Espagne, le manque d’aide des autorités espagnoles est pointé du doigt. À Paiporta, la solidarité des habitants a pris le relais.

Sans répit, une armée de riverains et de volontaires s'attaque à un chantier colossal en tentant de balayer l'eau et la boue dans les rues. Devant les habitations dévastées, les habitants de Paiporta dans la province espagnole de Valence sont désemparés : "Ma fille habite ici et elle a tout perdu. Les voitures sont même rentrées dans sa maison", se désole une vieille dame.

Le gouvernement pointé du doigt

Tous doivent désormais compter sur leurs proches et sur une centaine de bénévoles pour évacuer des tonnes de gravats et de boue. Une riveraine s'indigne de la situation et des défaillances du gouvernement selon elle.

Pourtant, sur certaines routes déblayées, les autorités et les secouristes ne sont pas en reste. Au cours de l'après-midi du vendredi 1er novembre, même l'armée est arrivée en renfort. Pour le moment, l'eau courante n'est toujours pas disponible et l'électricité n'a été rétablie que dans quelques endroits de la ville.

