Inondations en Espagne : la province de Valence dévastée vue du ciel

Après les inondations soudaines et meurtrières qui ont touché l’Espagne de plein fouet, le paysage de la province de Valence est méconnaissable.

Valence et ses régions comptent leurs morts, mais pas que. Les dramatiques inondations ont déjà coûté la vie à plus de 200 personnes. De plus, les dégâts colossaux des inondations ont totalement transformé le paysage urbain de la province. Les dommages sont impressionnants. Partout où l'on regarde, les mêmes scènes chaotiques. L'eau a tout détruit. Des quartiers entiers balayés, de la boue partout, des berges et des routes brisées, presque toutes ont cédé sous la puissance des torrents. Dans les rues, d'innombrables véhicules entassés. Autour de la métropole, les champs sont dévastés et les ponts détruits. La ville est méconnaissable.

Les cimetières également touchés

L’eau n’a pas épargné les morts à Alfafar (province de Valence). Pour la Toussaint, les habitants de Valence ne pourront pas se rendre sur les sépultures familiales. La crue a couvert les cercueils de boue et de débris.

