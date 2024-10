Inondations en Espagne : "Il y a un travail monumental à faire dans la protection contre les pluies diluviennes en France", estime le député RN Jean-Philippe Tanguy

Le député Rassemblement national de la Somme Jean-Philippe Tanguy, invité de franceinfo jeudi 31 octobre, réagit après les inondations dans une grande partie du sud et de l'est de l’Espagne ont causé la mort de 95 personnes, selon un bilan provisoire. "Il y a un travail monumental à faire dans la protection contre les pluies diluviennes et les inondations en France", affirme l'élu. "C'est un défi monumental qui va nécessiter des dizaines de milliards d'euros d'investissement dans les années à venir", prévient-il.

🔴 Inondations en Espagne ➡️ "Il faut s’adapter et organiser nos sociétés pour éviter que les conséquences humaines et matérielles soient catastrophiques et tragiques. Il y a un travail monumental à faire. Nous avons du retard", dit Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. pic.twitter.com/EEqg6u8EkC — franceinfo (@franceinfo) October 31, 2024

La lutte contre le réchauffement climatique est "la première priorité" du Rassemblement national, affirme Jean-Philippe Tanguy, car c'est impossible de "lutter contre l'immigration sans lutter contre le réchauffement climatique". "Il y aura des phénomènes extrêmes qui vont pousser des gens à quitter leur famille et leur pays", avance-t-il. Par ailleurs, le député tient à affirmer qu'il "considère le Giec comme l'instance de référence" sur le sujet du dérèglement climatique, mais conteste "l'engagement politique" de certains de ses membres. Il les accuse "d'utiliser le Giec pour faire autorité", ce qui "décrédibilise" le groupement.

🔴 ZAN ➡️ "Ce sont des mauvaises dispositions puisque cela punit les territoires qui se sont bien comportés. Cela propose de mauvaises solutions", affirme Jean-Philippe Tanguy. pic.twitter.com/5AJNJRF4Yj — franceinfo (@franceinfo) October 31, 2024

Le Diagnostic de performance énergétique (DPE) et l'objectif Zéro Artificialisation nette (ZAN) remis en cause par le parti

Il critique également le Diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire pour vendre ou louer un bien immobilier, qu'il qualifie de "techniquement faux". Le texte déposé par les députés RN pour "réduire les contraintes énergétiques pesant sur l'offre locative et juguler leurs effets sur la crise du logement", va être examiné à partir de jeudi à la faveur de la "niche parlementaire" dont bénéficie le parti. Jean-Philippe Tanguy affirme que l'empreinte carbone du système électrique a été "surévaluée" pour "favoriser le chauffage au gaz". Conditionner les locations à un score sur le DPE "empêche les gens de louer" et "amplifie la crise du logement" selon le député. "Le problème de la transition énergétique du parc immobilier français, c'est l'accès aux financements et la formation d'artisans compétents qui sont capables de faire les chantiers."

🔴 Passoires thermiques ➡️ "Le DPE lui-même est faux techniquement. Cela conduit à de mauvaises politiques et à des erreurs", estime Jean-Philippe Tanguy. pic.twitter.com/iweMw24TLt — franceinfo (@franceinfo) October 31, 2024

Le Rassemblement national souhaite revenir sur l'objectif Zéro Artificialisation nette (ZAN) pour 2050, voté dans la loi "Climat et résilience" de 2021, qui vise à réduire l'artificialisation des sols. Pour Jean-Philippe Tanguy, au lieu d'empêcher de nouvelles constructions, il faut s'atteler en "priorité" à la "désartificialisation de friches". "On préfère multiplier les éoliennes dans la Somme, mais empêcher les villages de pouvoir construire des habitations pour relever le défi démographique", regrette-t-il.